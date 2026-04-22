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Alajbegovic, c’è il Napoli! Sky: “Ha scelto l’Italia, è sfida a Inter e Roma: i dettagli”

Alajbegovic, c’è il Napoli! Sky: “Ha scelto l’Italia, è sfida a Inter e Roma: i dettagli”
Oggi alle 13:46In primo piano
di Fabio Tarantino

Il Napoli lavora al prossimo mercato e alla costruzione della squadra del futuro. Nel mirino anche un esterno offensivo. Il nome caldo, l'Italia lo conosce bene. L'ha affrontato nella famosa finale playoff persa con la Bosnia per andare al Mondiale.

Si tratta di Kerim Alajbegović, classe 2007, esterno di proprietà del Bayer Leverkusen ora in prestito al Salisburgo. Secondo Gianluca Di Marzio, Inter, Napoli e Roma sono su di lui. E il giocatore avrebbe scelto proprio la Serie A per il futuro. 