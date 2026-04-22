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Alajbegovic, c’è il Napoli! Sky: “Ha scelto l’Italia, è sfida a Inter e Roma: i dettagli”
Il Napoli lavora al prossimo mercato e alla costruzione della squadra del futuro. Nel mirino anche un esterno offensivo. Il nome caldo, l'Italia lo conosce bene. L'ha affrontato nella famosa finale playoff persa con la Bosnia per andare al Mondiale.
Si tratta di Kerim Alajbegović, classe 2007, esterno di proprietà del Bayer Leverkusen ora in prestito al Salisburgo. Secondo Gianluca Di Marzio, Inter, Napoli e Roma sono su di lui. E il giocatore avrebbe scelto proprio la Serie A per il futuro.
.@Inter, @sscnapoli e @OfficialASRoma hanno avviato i contatti con il padre di Alajbegovic e con Pjanic che fa da intermediario: l'esterno della Bosnia ha scelto la Serie A per il proprio futuro. @SkySport— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) April 22, 2026
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