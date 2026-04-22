Carrera: "Conte tifa Juve e con lui i bianconeri tornerebbero subito a vincere"
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Massimo Carrera è uno dei volti che viene immediatamente associato alla Juventus per il suo passato da calciatore, ma anche per quello da allenatore. Intervistato da ChiamarsiBomber.com, ha provato a spiegare il motivo delle difficoltà dei bianconeri negli ultimi anni: "Non essendoci più dentro non so cosa è successo però penso che è mancata programmazione dopo gli addi dei vari Buffon, Chiellini, etc. Hanno cercato di rimpiazzare subito quei giocatori, senza avere pazienza, è mancato scouting, anche di giocatori sconosciuti ma forti. Tutti vorrebbero vincere subito ma serve prima ricostruire. Sicuramente possono aver influito anche le dipartite di Agnelli e Nedved, che erano grandi tifosi e quindi si è perso quel DNA Juve...".
Come mai l'estate scorsa Conte non è tornato alla Juve?
"Ogni anno viene accostato alle sue ex: la scorsa estate alla Juve, ora alla Nazionale. Quando lo sento non parliamo mai di queste cose. Lui è tifoso juventino e sicuramente con lui si potrebbe tornare a vincere subito. Lo dice la sua storia che è un vincente. Penso però che lui abbia sposato il progetto Napoli. Non si è autocandidato per la Nazionale, ha detto che se fosse il presidente della FIGC un pensiero su di lui lo farebbe, come lo farebbe su Spalletti, Allegri e gli altri. Non ha detto che vuole andare in Nazionale. Sono mezze frasi che ognuno interpreta a suo modo. Non ha mai detto di voler lasciare il Napoli per andare in Nazionale".
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