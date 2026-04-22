Rossi svela: "Stavo andando al Napoli. Bella chiacchierata con ADL, poi..."

vedi letture

Pepito Rossi poteva trasferirsi al Napoli. E giocare al San Paolo. Lo ha rivelato proprio lui in una lunga intervista al Corriere dello Sport.

È vero che è stato vicino a tante big, dal Bayern al Barcellona fino alla Juve?

«È vero. Era il 2012 e avevo già il contratto fatto. C’era anche il Napoli: avevo avuto una bella discussione con De Laurentiis che poi purtroppo non è andata avanti».



L’anno dopo, Firenze.

«Un periodo indimenticabile. Quel Fiorentina-Juventus 4-2 resta una delle soddisfazioni più grandi della mia carriera».

