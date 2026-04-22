De Bruyne bocciato? Repubblica: "Top player fantasma, Conte può mandarlo in panchina"

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Questo il titolo scelto dall'edizione odierna di Repubblica per raccontare il momento del centrocampista belga

De Bruyne, il top player fantasma Conte può mandarlo in panchina. Questo il titolo scelto dall'edizione odierna di Repubblica per raccontare il momento del centrocampista belga: "Tutti gli azzurri rischiano il posto dopo la sconfitta contro la Lazio e non fa eccezione Kevin De Bruyne, che era già stato sostituito sabato scorso alla fine del primo tempo e adesso sembra destinato a scivolare in panchina in occasione della sfida di dopodomani contro la Cremonese".

Il quotidiano si sofferma su De Bruyne: "Il campione belga non sta infatti lasciando il segno e ha fatto di nuovo un evidente passo indietro, spazzando dolorosamente via le illusioni e le aspettative che avevano accompagnato il suo rientro dopo l’infortunio".

I numeri: "De Bruyne non riesce a fare la differenza e anche i numeri confermano le difficoltà che sta incontrando nella sua prima stagione con il Napoli, anche al di là del grave infortunio che lo ha messo a lungo ko. Nelle sue 14 presenze infatti il campione belga non ha ancora trovato il gol su azione (3 centri su rigore e uno su calcio di punizione) e soprattutto non è riuscito a sfornare nemmeno un assist".