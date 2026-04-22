Addio Conte? Il Mattino: "Il Napoli valuta le alternative Sarri e Mancini"
Il futuro della panchina del Napoli resta un tema apertissimo, con scenari che iniziano a prendere forma anche in vista della prossima stagione. Tra conferme e possibili ribaltoni, il club azzurro si guarda intorno, valutando eventuali alternative nel caso in cui si arrivi a una separazione con Antonio Conte.
Secondo quanto riportato da un pezzo del quotidiano Il Mattino, prende sempre più corpo l’ipotesi di un piano B: “Inevitabile immaginare un piano B. Come l’idea che a Napoli possa ritornare un allenatore come Maurizio Sarri”. Un nome che evoca ricordi importanti, legati a una delle stagioni più iconiche della storia recente del club.
Il richiamo a Sarri non è casuale, anche alla luce di quanto mostrato recentemente: “Nell’ultima partita al Maradona ha dimostrato che la sua Lazio sa essere tanto bella quanto vincente e a Napoli ha lasciato ricordi non banali che potrebbero essere finalmente consolidati con la vittoria di qualcosa di importante”. Un riferimento chiaro a quel percorso straordinario culminato con i 91 punti della stagione 2017-18, record storico per il Napoli, ma senza trofei.
Ma Sarri non è l’unico profilo sul tavolo. Il quotidiano apre anche a un’altra suggestione: “E poi c’è pur sempre Roberto Mancini che attualmente siede sulla panchina dell’Al-Sadd in Qatar”.
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