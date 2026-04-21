Lang tornerà a Napoli in estate: il Galatasaray pesca il sostituto in Italia

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Secondo il quotidiano turco Fanatik, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Jonathan Rowe, esterno offensivo del Bologna

Noa Lang è destinato a rientrare al Napoli in estate. Secondo diverse fonti turche, infatti, il Galatasaray non sarebbe intenzionato a esercitare il diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro per l’esterno offensivo olandese, arrivato in prestito a metà stagione. Il club turco, sempre più vicino al titolo con quattro punti di vantaggio sul Fenerbahçe a quattro giornate dalla fine, avrebbe già avviato la programmazione per il prossimo campionato e iniziato la ricerca del sostituto.

Il Galatasaray guarda in Serie A: piace Rowe

Per rimpiazzare Lang, il Galatasaray starebbe guardando ancora una volta alla Serie A. Secondo il quotidiano turco Fanatik, il nome in cima alla lista sarebbe quello di Jonathan Rowe, esterno offensivo del Bologna. L’inglese classe 2003, arrivato in estate dal Marsiglia per 17 milioni di euro, ha collezionato finora 7 gol e 4 assist in 38 presenze stagionali, mettendosi in evidenza soprattutto in Europa League con 4 reti e 2 assist. Le sue prestazioni hanno attirato l’interesse di diversi club, ma il Galatasaray, con il gradimento di Okan Buruk, vorrebbe convincerlo puntando sulla vetrina della Champions League. Nelle prossime settimane potrebbe così arrivare una prima offerta ufficiale al Bologna.