De Paola suggerisce: "Fossi in ADL farei un pensierino su Klopp"

Paolo De Paola parla così ai microfoni di Radio Marte sul momento del Napoli

Paolo De Paola parla così ai microfoni di Radio Marte sul momento del Napoli: "Credo che contro la Lazio si giocherà sulla falsa riga della partita con l'Inter. Il Napoli è molto più compassato e attento e questo non è male soprattutto per quanto riguarda gli svarioni subiti negli ultimi tempi in difesa. In una squadra che sta cambiando pelle bisogna vedere i piccoli miglioramenti. E credo che il Napoli, rispetto a prima, abbia mostrato questi miglioramenti anche se, contro l'Inter in Supercoppa, penalizzato da una decisione arbitrale eccessiva ma è stato alla pari con la prima in classifica. Domenica la Lazio cercherà aggressività, palleggio, possesso palla.

L'atteggiamento del Napoli, invece, è diventato attendista, snaturando completamente il gioco di Spalletti. Quindi questo Napoli che non sfrutterà quella che era la sua aggressività, velocità, la sua pericolosità nella metà campo avversaria. Non sarà così domenica quando Sarri avrà il pallino del gioco in mano. Però dall'altra parte ci sarà un Napoli attendista che sfrutterà quelle situazioni che potranno presentarsi per essere pericoloso. Se fossi De Laurentiis ci farei un pensierino su Klopp ma dovrebbe mettergli a disposizione una squadra all'altezza. Poi Klopp non è esigente sui nomi ma sull'entusiasmo che si crea e che trasmette lui alla squadra, senza alcuna mediazione. Non so se con De Laurentiis si potrebbe mai creare una situazione del genere.