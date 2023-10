Del Genio: “ADL ha già esonerato Garcia, ma non ha l’alternativa”

Paolo Del Genio, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

"Per De Laurentiis, Garcia è stato già esonerato. Dimissioni? Non so cosa possa spingere i tecnici a dimettersi, ma ci vogliono spinte troppo vigorose. Pare che non sappiano dove siano di casa le dimissioni (scherza ndr.). De Laurentiis ha parlato come fosse una vicenda chiusa, ha parlato come se l'avesse già esonerato.

Mi sembrano le dichiarazioni di un presidente post esonero, spiegando le motivazioni dello stesso. Mi chiedo perchè non sia arrivato ancora l’esonero. Forse sta aspettando di trovare l’accordo con qualcun’altro e poi lo esonero. La storiella delle tre partite di tempo è crollata stamattina con le parole di De Laurentiis. Garcia da domani tornerà a lavorare e si andrà avanti con lui se De Laurentiis non troverà un’alternativa. Non penso l’abbia già trovata altrimenti avrebbe esonerato oggi Garcia ed avrebbe annunciato il nuovo allenatore.

Toto allenatore? La lista è ampia, può venire fuori anche un nome a sorpresa come venne fuori il nome di Garcia. Parlavamo di Galtier, ricordo stavo facendo la trasmissione su Galtier e poi arrivò l’annuncio di Garcia. Gallardo mi piace, ma sono d’accordo con De Laurentiis quando dice che serve qualcuno che abbia già allenato in Italia. Se vuoi Gallardo lo prendi l’anno prossimo e gli dai il tempo di ambientarsi. Non è semplice individuare il nuovo allenatore”.