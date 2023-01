Del Genio: "Allegri fa giochi psicologici, Spalletti ha detto cose reali ed oggettive"

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A

Il giornalista Paolo Del Genio ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A: "Quello di Allegri è tutto un giochino psicologico. Poi in conferenza parlano per arrivare ai loro giocatori per vari aspetti, ma anche per marketing perché ognuno di loro è un’azienda e deve enfatizzare la vittoria dicendo che non erano i più forti ma sono stati bravi loro ma se perdono loro erano deboli. Quello che ha detto Spalletti sulla Juve e gli investimenti sono fatti e cifre e quindi oggettivi, non si può discutere".