Del Genio: “Bisognava ruotare tutti, persino Lucca e Lang! Ma Conte ha capito gli errori…”

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto al microfono di Radio Kiss Kiss Napoli, soffermandosi anche sulla gestione della rosa di Antonio Conte: "Anche giocatori di cui condividevo il parere negativo di Conte come Lucca, Lang ed altri li avrei fatti ruotare lo stesso ogni tanto. Anche solo per far riposare alcuni, vedi anche Hojlund come era stressato ogni 3 giorni, che fatica ha fatto. Anche con Parma e Verona, poi pareggiate, avrei ruotato.

Poi alcuni invece meritavano più spazio già da prima, non solo per infortuni di altri, ma credo che ora sia il parere anche di Conte che tornando indietro cambierebbe. L’anno prossimo credo gestirà diversamente. Inter? Eventuale semifinale sarà dura anche perché i cambi dell’Inter invece sono giocatori coinvolti, inseriti pienamente e quindi ora stanno facendo bene anche loro”.