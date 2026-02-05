Hazard: "Con Sarri allenamenti noiosi, con Conte un'infinità di ripetizioni"

Eden Hazard, ex fantasista di Chelsea e Real Madrid, ha ricordato gli anni passati con Sarri, Conte e non solo in un'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport: "E’ vero, con loro ho vinto molto. Tra me e Sarri si era creato un rapporto speciale, la sua idea di calcio era vicina alla mia. Ogni tanto però gli dicevo che i suoi allenamenti erano noiosi. Non è una critica, anche perché i risultati danno ragione a lui, come a Conte, che era incredibile, ci faceva fare un’infinità di ripetizioni”.

Chi è il migliore con il quale hai lavorato? “Mourinho, comunicatore straordinario. Il modo in cui ragiona e trasmette i suoi pensieri ai calciatori è strepitoso”.

Oggi Conte allena De Bruyne e Lukaku… “Sono curioso di rivedere Kevin a rientro dall’infortunio. Con Conte si possono divertire, ma negli ultimi cinque anni l’Inter ha dimostrato di essere la più forte d’Italia”.