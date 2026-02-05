Vergara: "Ero legatissimo a tre ragazzi in spogliatoio, ma siamo tutti un ottimo gruppo"

vedi letture

Antonio Vergara, trequartista del Napoli, è intervenuto a Radio Crc e ha affrontato diverse tematiche, tra cui la crescita con Antonio Conte: "Mi sento sicuramente migliorato allenandomi con Conte, ma ho sempre giocato dando una mano tatticamente alla squadra. Noi lavoriamo tanto su quello che dobbiamo fare sotto il punto di vista tattico, davvero tanto. Il mister ci chiede di aiutarci l'uno con l'altro ed io cerco di farlo: se il mister mi chiede di raddoppiare, ci provo.

Fuori dal campo mi frequentavo molto con Marianucci, Ambrosino, con cui sono cresciuto, ci conosciamo da 15 anni, e Lucca. Ho un ottimo rapporto anche con Mazzocchi, Spinazzola, Contini, Savic, Di Lorenzo... siamo un ottimo gruppo. Dal punto di vista tattico ho più affinità con il capitano: per fortuna l'infortunio non è così grave come pensavamo.