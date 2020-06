Del Genio: "Callejon rinnova? Felice per Mertens, ma per gli altri il ciclo è stra-finito"

Nel corso di A tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei rumors su una possibile conferma di Josè Callejon: "Si parla di un incontro con ADL, quindi già che Callejon non abbia un'altra squadra è indicativo. Io credo che il rendimento di Politano non crescerà fin oa quando ci sarà Callejon. Lo spagnolo è condizionante per un allenatore, pure se un tecnico vede Politano in forma, poi alla fine gioca Callejon perché ti fa quella diagonale e Politano o altri vanno in difficoltà perché Callejon è uno di quei giocatori adorati dagli allenatori.

Rifondazione? Da quello che leggiamo alla fine andrà via solo Milik (ride, ndr). Io ho sempre detto di fare una rivoluzione, il ciclo era stra-finito e questi giocatori il meglio l'hanno già dato, ma poi se Mertens e Koulibaly restano ci fa piacere, ma ad un certo punto mi fermerei e porterei forze nuove. Se alcuni poi dovessero restare, io gli farei un discorso: non sono più insostituibili e devono accettare le scelte".