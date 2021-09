Del Genio elogia Osimhen: “Utile anche quando non segna. Col Leicester prestazione da 8!"

Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Osimhen non è un attaccante completo? Non so che significhi. Nessun giocatore è completo, tutti i calciatori hanno i loro punti di forza e i loro punti deboli. Per il ruolo che ricopre il gol è la cosa principale ma lui è la classica punta che lotta tanto e crea spazi per i compagni. Il suo lavoro è sempre utile. La sua prestazione col Leicester è stata da 8.

Con l’Udinese dovrebbe rientrare Mario Rui a sinistra. A centrocampo le scelte sono ancora obbligate mentre in attacco c’è grande possibilità di scelta. In ogni caso si è capito che con Spalletti giocano tutti alla fine”.