Del Genio entusiasta: "Con l'Atalanta il Napoli è andato vicino alla perfezione"

"Con l'Atalanta il Napoli è andato vicino alla perfezione, nel primo tempo tutto è riuscito bene". E' così che si apre l'intervento di Paolo Del Genio, giornalista di Tele A e Radio Kiss Kiss Napoli, tramite le colonne di Tuttonapoli.net, facendo il punto della situazione dopo il roboante successo del Napoli sull'Atalanta: "In fase di non possesso c'era un'aggressività incredibile e un'occupazione degli spazi perfetta, in fase di possesso il pallone circolava veloce e soprattutto con molte linee di passaggio verticali, con cui si arrivava subito alle soluzioni sugli esterni o centrali con Mertens sulla trequarti e Osimhen più avanti. Il Napoli ha dimostrato di avere una serie di soluzioni contro le quali l'Atalanta non ha trovato modi per disinnescarle".