Del Genio: "Hanno sputato sentenze su Osimhen, c'era chi diceva 'non può giocare a calcio'!"

Nel corso di A Tutto Napoli su Tele A, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato dei giudizi su Osimhen: "Non voglio dare consigli agli altri, ma nel calcio, e per Osimhen vale il triplo, non spariamo sentenze definitive. Ci sono giocatori che poi vengono fuori alla grande nonostante anomalie e dei difetti e fanno fare bruttissime figure a chi li boccia drasticamente. Aspettiamo il campo, giudichiamo il campo, non sputiamo sentenze come 'non può giocare in serie A', 'non può giocare a calcio' Sono frasi pericolose, dei boomerang, io non lo dico non perché temo l'errore, ma perché nel calcio non si parla così. E lo fanno proprio persone che si ritengono maestri".