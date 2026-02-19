Del Genio: "Hojlund? Fortissimo, ma perde 80% di energie a 50mt dalla porta"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio: "Io Vergara a Bergamo non lo farei partire dall'inizio. Metterei Giovane titolare con Vergara che entra al posto suo e dall'altra parte Elmas con Alisson che poi entra. Inizi in un modo e la finisci in un altro con due giocatori che hanno dribbling e gol quando la pressione dell'Atalanta potrebbe calare. La mia è solo un'idea, vediamo.

Osimhen e Hojlund hanno una caratteristica comune, uno strapotere fisico che permette a entrambi di vincere duelli in area di rigore avversaria. Hanno una furia e una forza impressionante. Hojlund può essere utile nel lavoro a venire incontro ma perde l'80% delle sue energie in cose belle ma a 50 metri dalla porta avversaria. Non dico che non debba fare quel lavoro, ma se si alternasse con altro, allora lui lotterebbe con Lautaro per la classifica marcatori già quest'anno".