Del Genio distrugge Chivu su Maradona: "Che bassezza, frase squallida di ignoranza calcistica!"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a Canale 8 alla trasmissione Linea Calcio tornando a parlare della frase di Chivu su Maradona: "A livello di comunicazione Chivu, che reputo un bravo allenatore e su questo non cambio idea, era stato definito frettolosamente il migliore, nuova frontiera, invece ci ha messo poco ed è diventato il peggiore e non può risalire perché l'ha fatta davvero grossa.

Maldini e Costacurta, sempre di Milano, hanno marcato Maradona e l'hanno definito l'avversario più corretto mai affrontato. E invece lui ha detto quelle cose. Quando si parla di correttezza, Maradona è un esempio, basta questo. Chivu ha dimostrato un'ignoranza anche storica clamorosa, quella è una vicenda che va oltre il calcio, ma poi Diego non c'è più, è stata un'uscita di una bassezza e di uno squallore profondo".