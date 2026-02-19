Alvino risponde a provocazione: "Godo se perdono le altre italiane in Champions!"

"Io godo per le squadre italiane che perdono in Champions". Lo ha detto Carlo Alvino in diretta a Radio Crc rispondendo alle domande di un tifoso di un'altra squadra che però non svela in diretta. Fede dunque nascosta. La provocazione però è forte. "Avete perso lo scudetto e sei squallido se godi per le altre che perdono in Europa" dice l'ascoltatore..

La sua provocazione porta il giornalista a reagire così: "Noi abbiamo i soldi, possiamo riprovarci per lo scudetto. Possiamo anche perdere altri 300 milioni, noi siamo ricchi, voi pensate alle vostre squadre. Io godo per le vostre miserie, che bello questo squallore, viva lo squallore, dovete scomparire dal calcio e io mi eccito alla vostra scomparsa, vi voglio vedere perdere tutte le partite. Più perdete, più godo. La cosa cammina di pari passo. Voi perdete e io guadagno forza dalle vostre sconfitte".