Hojlund ammette: "Avrei voluto giocare con De Bruyne per tutta la stagione"

Nella sua intervista al Mattino, Rasmus Hojlund ammette di essere cresciuto tanto con Conte e che già rispetto ad agosto si sente un giocatore diverso che sta migliorando tanto e che sa di avere ancora margini per crescere ancora. Sul tema infortuni, che sono stati tanti, Hojlund spiega che il Napoli ha saputo sempre reagire e che proprio dalle difficoltà sono emerge dellel luci.

"Per esempio Vergara che è una scoperta degli ultimi tempi, ma sta facendo molto bene. Ci sono aspetti positivi e negativi: per esempio mi sarebbe piaciuto molto giocare con De Bruyne tutta la stagione, ma il calcio funziona così. Non si può programmare qualcosa prima dell’inizio della stagione. Non posso dirvi dove saremmo ma avrebbe aiutato la squadra avere avuto tutti in salute: ma non so se saremmo ora più vicini all’Inter o tra le sedici migliori d’Europa", alcune delle sue dichiarazioni.