Chivu cita Maradona, Fabbroni: "Non capire quel contesto denota ignoranza"

vedi letture

A Radio Napoli Centrale, nel corso di 'Un Calcio alla Radio' è intervenuto il giornalista Mario Fabbroni: "Noa Lang rimpianto? Spero che venga riscattato dal Galatasaray. Le italiane in questi spareggi stanno andando mediamente male. Anche l'anno scorso non andarono bene. La Juventus si trova in una situazione difficile. Non dovesse andare avanti in Champions, dopo questa batosta in Turchia, penso che la posizione di Spalletti potrebbe subire qualche attacco.

La Juve è quella che gioca meglio dopo l'Inter. E resta la più temibile per la corsa Champions. È un momento cruciale. Atalanta poco concreta contro il Borussia, ha preso un gol subito a Dortmund. Non è un cliente facile. Nulla è impossibile per Juve e Atalanta in Champions League. Chi ruberei all'Atalanta? De Roon, che non ruba tanto l'occhio, ma fa filtro. Sarebbe ottimale per qualsiasi squadra.

Faccio una battuta: Chivu chi? Ha scomodato Maradona. Ci sono partite che sono più di una partita di calcio. Maradona era già Diego, con quei due gol contro l'Inghilterra. Non capire quello denota ignoranza. Il gesto di Bastoni è antisportivo e brutto per quello che è accaduto dopo. Le scuse sono state peggio. Chivu se vincerà questo Scudetto allora diventerà qualcuno, ma prima chi è stato?".