Del Genio: "Il 3-4-2-1 è il modulo giusto! Lucca? Fondamentale che sia associativo"

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto nel corso di '4-4-2', trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Di Lorenzo, Spinazzola, Gutierrez è preferibile che giochino a tutta fascia. E poi con questo sistema di gioco gli attaccanti devono fare meno metri all'indietro e questo li favorisce. Cambio modulo? L'organico del Napoli è costruito per fare il 4-3-3, poi non si è fatto più il 4-3-3 puro per la presenza di centrocampisti e ora si sta andando col 3-4-2-1 che ha tutti i canoni giusti, è il sistema giusto.

Lucca? Lo sviluppo nel calcio oggi prevede altro, l'attaccante non può rimanere solo in area di rigore. Come si gioca oggi, uomo contro uomo e con grande aggressività, l'attaccante che viene incontro, pulisce i palloni, lega i reparti si fa preferire. Credo che siano cose indispensabili nel bagaglio di un attaccante oggi e Lucca deve averle".