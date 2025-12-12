Spinazzola e il modulo: "Sulle scalate cambia poco, da inizio anno lavoriamo uomo su uomo"

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Radio Crc, nel corso della quale si è soffermato anche sul nuovo assetto tattico confezionato da Antonio Conte:

"Con la difesa a tre ovviamente sei più coperto, perché aggiungi un difensore di peso, però a livello di scalate cambia il giusto, perché è dall'inizio dell'anno che stiamo lavorando molto uomo su uomo.