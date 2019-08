Del Genio: "Il Napoli non può permettersi Lewandowski, bisogna accettare la dimensione del club"

Paolo Del Genio, noto giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli e Tele A, ha rilasciato alcune dichiarazioni su Arkadiusz Milik e non solo nel corso di Radio Goal: "Milik è un buon giocatore, così come Insigne, Mertens e Callejon. Oggi è difficile dirlo, ma io non cambio idea. Però sono sarti finiti, come si dice a Napoli. Quando uno arriva a conoscere perfettamente di cosa si sta parlando, si dice così a Napoli. Questo per dire che ormai li conosciamo i calciatori offensivi azzurri e sono questo. Non possiamo sperare che da un anno all'altro cambi qualcosa: o ci accontentiamo, apprezziamo quello che abbiamo e capiamo che ci sono dei limiti dovuti al fatto che la società non può arrivare ai Messi e ai Lewandowski; oppure ci si gode il Napoli che gioca faccia a faccia col Barcellona, vince col Liverpool e può fare un ottimo campionato e un'ottima Champions. Io accetto la dimensione del Napoli, me ne rendo conto e me ne vedo bene".