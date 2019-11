Del Genio: "Insigne nel 4-3-3 di Mancini? Più che il modulo, conta il tipo di gioco. Lui soffre un aspetto..."

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio, interrogato su Lorenzo Insigne versione nazionale: "Insigne nel 4-3-3 in nazionale? Più che il modulo, Insigne ha bisogno di una squadra con tanti compagni vicini, per appoggiarsi, dialogare nello stretto dove è tra i migliori, mentre fatica in spazi larghi perché non ha corsa lunga. Lui non ti salta secco col dribbling, lui può fare bene con i triangoli, qualche volta con Ancelotti non si trova nelle condizioni ideali, soprattutto quando si abbassa molto e poi bisogna ripartire ma non ha conduzione palla per 40 metri perché cede fisicamente, ma poi in altre partite fa invece bene".