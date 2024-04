Del Genio: “Italiano ha preso meno gol di Pioli e Gasp, perché ADL ha cambiato idea?”

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così durante la sua trasmissione radiofonica.

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così durante la sua trasmissione radiofonica: "De Laurentiis voleva Italiano ma la Fiorentina non lo liberava, ora che va via dalla Fiorentina invece pare il Napoli non ci sia più e si parla di Conte, Pioli o Gasperini. Sembrava la soluzione più logica, ed è strano, cosa può essere cambiato?

C’è stato un periodo con diverse critiche per Italiano da parte di pseudo esperti, magari qualcuno di questi è arrivato alle orecchie di ADL. Si è detto prende troppi gol, ma ha preso meno gol di Pioli o Gasperini per restare in tema, davanti in realtà segna poco ma per gli attaccanti è una stagione pietosa. Quindi davvero non capisco, poi ce lo spiegherà forse un giorno”.