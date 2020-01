Del Genio: "Lobotka? Non un recuperatore di palloni o un regista, ma ha una caratteristica che serve"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul probabile arrivo di Lobotka: "Uscite difensive? Sì, in quello è bravo. C'è chi mi scrive che non è quello che serve, ma aspetterei per dire queste cose. Non è un grande recuperatore di palloni, non è un realizzatore, non è il classico regista, ma esce bene palla al piede dalla pressione e già questa caratteristiche può essere utile per iniziare bene l'azione".