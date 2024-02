Del Genio: “Mazzarri spento, che messaggio può dare alla squadra con certe dichiarazioni?”

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto a Kiss Kiss Napoli: "Mazzarri esonerato senza vittoria col Genoa? E’ chiaro che se non dovesse vincere lo score sarebbe ancora più negativo e già lo è, ma non c’è tempo e poi il prossimo allenatore lo presenteresti in pratica alla vigilia della gara col Barcellona in quella conferenza stampa. Mazzarri spento? Certo che un Mazzarri così che messaggio può lanciare alla squadra con quell’atteggiamento e con quelle dichiarazioni dopo le partite”.