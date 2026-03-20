Rimonta Scudetto? Compagnoni pessimista: “Il Napoli ha il 5% di possibilità”

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Maurizio Compagnoni, giornalista e telecronista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per analizzare il rush finale del Napoli di Antonio Conte, alla vigilia del match contro il Cagliari di Pisacane. Il giornalista ha commentato diversi aspetti della squadra azzurra, partendo dalla gestione dei singoli giocatori: “Santos ha avuto un grande impatto, non so come Conte voglia sistemare De Bruyne. E’ un giocatore fantastico ma deve giocare nel suo ruolo. E’ evidente che ci sono ruoli dove rende di più. All’inizio della sua carriera faceva l’ala destra, poi ha avuto una evoluzione. Vedremo dove il tecnico azzurro lo farà giocare”.

Sul tandem di centrocampo, Compagnoni ha aggiunto: “Gilmour-McTominay convince molto come tandem, si sposano perfettamente come caratteristiche, giocando ciascuno nel proprio ruolo”.

Riguardo alla sfida con il Cagliari, ha sottolineato: “Partita complicata col Cagliari, che sente molto il match con il Napoli. Quando affrontano gli azzurri, i tifosi rossoblù danno sempre qualcosa in più. La squadra però non sta vivendo un momento positivo, e scenderà in campo con la voglia di fare punti per allontanarsi definitivamente dalla lotta salvezza”.

Infine, sullo scudetto, Compagnoni ha commentato: “In questo momento do il 5% di possibilità al Napoli di vincere il campionato. L’Inter ha perso qualcosa a livello di mentalità dal Bodo Glimt: vediamo come reagisce a Firenze. Se il precedente è stato solo un passaggio a vuoto, non c’è storia. Se però l’Inter conferma il momento di calo contro la Fiorentina, allora il 5% potrebbe diventare un 20%”.