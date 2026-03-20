Live Diretta Cagliari-Napoli: sold-out all'Unipol Domus, annunciate le formazioni ufficiali

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17.30 - Sono note le formazioni ufficiali. In casa Napoli tornano tre dei Fab 4 di centrocampo, tutti dal primo minuto: Lobotka in mediana, McTominay e De Bruyne in trequarti dietro a Hojlund. In porta Milinkovic-Savic la spunta su Meret, sulla sinistra Gutierrez su Spinazzola. Di seguito i due schieramenti.

CAGLIARI (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Dossena; Palestra, Adopo, Gaetano, Sulemana, Rodriguez; Folorunsho, Seb. Esposito. Allenatore: Fabio Pisacane

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Buongiorno, Olivera; Politano, Gilmour, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, McTominay; Højlund Allenatore: Antonio Conte

15.30 - Il Cagliari si prepara ad affrontare il Napoli con il sostegno compatto del proprio pubblico. La risposta dei tifosi è stata immediata: in un amen sono stati acquistati circa 15.500 tagliandi, garantendo il tutto esaurito alla Unipol Domus. In un clima di grande partecipazione, la squadra rossoblù proverà a invertire la rotta dopo due battute d’arresto consecutive e a ritrovare il successo che manca ormai da sei turni di campionato. L’entusiasmo sugli spalti rappresenta dunque un elemento chiave per tentare di rilanciare il percorso stagionale.

15.00 - A Cagliari oggi generali condizioni di cielo parzialmente nuvoloso, ma non è prevista pioggia. Le due formazioni sono ancora nei rispettivi ritiri e solo nelle prossime ore raggiungeranno l'Unipol Domus.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte grazie ai tanti giocatori rientrati può ridisegnare la formazione. In porta solito duello tra Meret e Milinkovic-Savic, in difesa ancora Beukema, Buongiorno e Olivera: non è al 100% Juan Jesus dopo l'affaticamento muscolare. Sugli esterni di centrocampo confermato Politano e novità Gutierrez, mentre in mediana occhio all'ipotesi doppio play Gilmour-Lobotka. A farne le spese potrebbe essere Alisson Santos, infatti avanza sulla trequarti McTominay insieme a De Bruyne: i due agiranno in supporto di Hojlund.

Le ultime sul Cagliari

Fabio Pisacane è costretto a reinventarsi sulla corsia sinistra vista la squalifica di Obert e l'infortunio di Idrissi. Dunque, 3-5-2 con Caprile tra i pali, pacchetto arretrato composto da Zé Pedro, Dossena e Mina più di Juan Rodriguez; in cabina di regia l'ex Gaetano coadiuvato da Deiola e Mazzitelli (in pole su Adopo), sugli esterni invece spazio a Zappa a destra con Palestra dirottato dall'altro lato. In attacco, dovrebbe essere proprio Folorunsho la spalla del centravanti Sebastiano Esposito, in vantaggio su Kilicsoy.

Amici di Tutto Napoli, benvenuti alla diretta testuale di Cagliari-Napoli! Il Napoli apre la trentesima giornata di Serie A sul campo del Cagliari, in una sfida che può pesare molto nella corsa alle prime quattro posizioni della classifica. All’Unipol Domus la squadra di Antonio Conte va a caccia della quarta vittoria consecutiva, con l’obiettivo di salire momentaneamente al secondo posto e mettere un altro mattone nella qualificazione alla prossima Champions League.