Del Genio: "Natan è il migliore difensore del Napoli! Che stupidaggine paragonarlo a Kim..."

Paolo Del Genio, giornalista di Telecapri e Radio Kiss Kiss Napoli, si è espresso così nel corso de 'Il Napoli su Telecapri': "Natan è il miglior difensore del Napoli. Gli altri possono un po' migliorare e un po' peggiorare, ma Natan è il migliore perché può crescere molto. Juan Jesus ormai quello è, di Rrahmani il meglio l'abbiamo visto e speriamo di tornare a vederlo a quei livelli presto, Ostigard può crescere un po', ma Natan ha potenzialità per crescere parecchio.

E' potenzialmente il miglior difensore del Napoli, anche perché mi sembra un ragazzo con la testa a posto. Quelle potenzialità che ha secondo me le esprimerà, sarà un giocatore importante del Napoli quest'anno e per i prossimi anni. Non facciamo la stupidaggine di guardare al passato. Quando parliamo di Natan, non dovete mettere in mezzo Kim. Non c'entra niente.

Natan è un giovane promettente e il Napoli ha fatto benissimo a prenderlo. Il discorso Kim è un altro discorso, ma non possiamo metterlo sempre in mezzo quando si parla di Natan. Non esistono difensori al mondo che tra 21 anni e 26 anni sono rimasti uguali e non sono migliorati. Kim è arrivato ventiseienne a Napoli, Natan ventunenne. Nelle analisi su Natan sono state tralasciate queste cose e anche la più importante di tutte: mica è la stessa cosa entrare nel Napoli dello scorso anno e in quello di quest'anno? Mi pare che un po' tutti ce lo dimentichiamo".