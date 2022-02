Del Genio: “Osimhen dal 1' a Venezia? Mi piace l’idea di una coppia con Mertens”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Il Venezia è una buona squadra, ma ha delle lacune in fase difensiva. Bisognerà capire come si ambienteranno i nuovi acquisti. In attacco c'è Henry che è fortissimo fisicamente. Pensavo che il Venezia facesse un campionato brutto, invece... Il Napoli ha l'obbligo di battere il Venezia, poi c'è di nuovo la soluzione Osimhen. Mi immagino ancora Lobotka e Fabian a centrocampo con Insigne titolare a sinistra. Il Napoli dovrebbe prendere in mano la partita da questo punto di vista. Osimhen dal 1'? Non è facile togliere Mertens dal campo, è il capocannoniere attuale. Farli giocare insieme mi piace come idea, ci sarebbe anche il modo per non escludere Zielinski.

Inter e Barcellona per il Napoli? Finalmente saranno tutti a disposizione. Su Koulibaly non ho alcun dubbio e si riprenderà il posto da titolare. Per Anguissa pure c'è qualche chance di vederlo dall'inizio, ma è molto complicato tener fuori Lobotka”.