Del Genio: “Per recuperare Ndombele non conviene affiancargli 10 titolari?"

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Tele A durante 'Si Gonfia la Rete': “Mi pongo una domanda… conviene far giocare Ndombele con una serie di non titolari o conviene, per recuperarlo visto che è un giocatore importante, affiancargli 10 titolari come Lobotka, Anguissa e tanti altri?!”