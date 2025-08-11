Del Genio: "Può restare in rosa uno di questi due talenti a centrocampo"

Nel corso di Ne parliamo da Castel di Sangro su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio ha parlato anche di Hasa e Vergara che si stanno mettendo in mostra nei ritiri estivi:

“Tocco due argomenti dopo le ultime amichevoli. Nonostante l’acquisto che alla fine si farà a centrocampo e si deve fare, il Napoli potrebbe decidere di tenere uno tra Hasa e Vergara e secondo me Conte dove casca, casca bene. Potrebbero avere difficoltà ad avere spazio, ma la stagione è lunga, almeno fino a gennaio potrebbero restare col gruppo perché sono molto bravi tecnicamente. Per giocare a pallone teniamoci chi sa giocare il pallone. Uno tra Hasa e Vergara? E' difficile, Hasa lo elogia dall'inizio, ma Vergara ha anche dei gol e bisogna capire cosa voglia Conte da questa mezzala, da play non c'è spazio per Hasa come a Dimaro perché c'è Gilmour rientrato. Hasa e Vergara fanno le mezzali ma hanno fatto anche gli esterni, sono duttiili. Possono giocare in più ruoli.

Lang? L'ho lanciato per prima il tema, ma a Dimaro lo vedevo bene fisicamente, era sempre nel gruppo dei primi 4 che correva di più, altri come Neres facevano fatica nelle ripetute. Non so se è un problema fisico, non so se è psicologico, ma tecnico-tattico sì perché non riesce a fare le giocate che abbiamo visto col Psv che è in grado di fare. Ovviamente non si può bocciare o promuovere, è affrettato".