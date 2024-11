Del Genio: “Se Olivera fa così bene da centrale, si può ipotizzare un nuovo ruolo per Ngonge”

Nel corso di ‘Linea Calcio’ su Canale 8, è intervenuto il giornalista Paolo Del Genio: “Olivera ha giocato molto bene da difensore centrale della difesa a quattro dell’Uruguay contro il Brasile. Il Napoli su Olivera punta, a Conte piace e poi gli era venuta questa idea per il suo calcio. La sua idea inizialmente doveva essere con la difesa a tre e due esterni di fascia e aveva pensato che Spinazzola fosse più adatto perché ha più corsa di Mario Rui. E’ un discorso che filava, poi Spinazzola non ha difeso bene, siamo passati a quattro e adesso però non possiamo capovolgere tutto e reintegrare Mario Rui e sbattere fuori Spinazzola. Questo non è proponibile, non sarebbe serio, il Napoli non lo farà.

Piuttosto se Olivera fa così bene da centrale, e si può ipotizzare una difesa a tre Rrahmani-Buongiorno-Olivera, riportando Di Lorenzo quinto dall’altra parte, avendo alle spalle sia Olivera che Buongiorno su quel lato si potrebbe ipotizzare Ngonge tutta fascia a sinistra. Si avrebbe un giocatore offensivo, protetto da McTominay come mezzala, da Olivera come braccetto. Lo stesso Conte ci ha detto che ad attitudine difensiva vede più Ngonge come vice Politano, quindi non vedo problema nel farlo dall’altra parte".