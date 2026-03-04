Podcast Forgione replica a Cazzullo: "Ma quale camorra! E non è la prima volta…”

Angelo, partiamo dalle polemiche dopo le parole di Aldo Cazzullo su “Per sempre sì”: che idea ti sei fatto?

“Credo che certe persone debbano smetterla di fare i distributori di patenti d’italianità a seconda del proprio modo di vedere le cose. Per qualcuno l’Italia è una certa area del Paese e il resto viene dopo. Se qualcosa arriva da Napoli, diventa automaticamente ‘retrivo’, ‘brutto’, e addirittura viene associato alla camorra: io non ci vedo nulla di camorristico in una canzone come quella di Sal Da Vinci. È il mondo dei matrimoni, un certo indotto napoletano, ma non può essere per forza legato ai neomelodici o, peggio ancora, alla camorra”.

Tu hai parlato anche di un pregiudizio ricorrente verso Napoli. È così?

“Sì, e Cazzullo non è nuovo a certe esternazioni. Ricordo che durante la finale Mondiale Francia-Argentina invitava gli italiani a tifare Francia perché Maradona, trent’anni prima, avrebbe ‘indotto’ i napoletani a un sentimento di anti-italianità: quando sento certe castronerie mi viene la pelle d’oca. Parliamo di persone considerate ‘di cultura’, che scrivono libri e fanno programmi, e poi se ne escono con frasi che tradiscono un modo di pensare preciso”.

Napoli, però, oggi vive anche un momento di centralità. Tu come la vedi?

“Napoli è sempre stata una capitale: lo è stata storicamente fino all’Unità, poi la geografia del potere si è spostata. Oggi non è capitale politica, non ha ministeri, ma detiene una cultura enorme. E quello che sta succedendo fuori, nel mondo, è semplicemente ciò che Napoli ha sempre dato all’Italia. Se poi ci ‘spingono’ a disprezzare una canzone, succede l’effetto contrario: a noi piace ancora di più”.