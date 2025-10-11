Del Genio su Lang: "Ha la possibilità di capovolgere tutto, le occasioni arriveranno"

Nel corso di Linea Calcio su Canale 8, il giornalista Paolo Del Genio è stato interrogato sul momento di Lang, rimasto a Castel Volturno dopo la mancata convocazione in nazionale in seguito al poco spazio avuto in questo inizio di stagione con Antonio Conte:

“Lang? Il giudizio non può essere positivo, ma neanche definitivo, è prematuro e c’è possibilità di capovolgere improvvisamente le cose e diventi determinanti. Aspettiamo gli eventi perché le occasioni arriveranno, ora è il momento favorevole perché Neres giocherà a destra ed almeno da subentrante, tra Torino e Psv da ex, un po’ di minuti li farà. Le occasioni arriveranno e non saranno le ultime. E’ un primo momento di svolta per la sua stagione".