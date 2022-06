Del Genio su Nandez: "Diverso da Demme, se lo metti esterno serve un altro attaccante"

"Nandez al posto di Demme? In realtà non c’entrano niente, sono due giocatori diversi".

Il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Tele A durante la trasmissione di 'Si Gonfia la Rete': "Nandez al posto di Demme? In realtà non c’entrano niente, sono due giocatori diversi. In un 4-3-3 Nandez farebbe la mezzala, in un 4-2-3-1 potrebbe fare l’esterno di destra, se vuoi coprirti ovviamente. Se però lo metti come esterno, devi mettere come trequartista un attaccante puro”.