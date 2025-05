Zoff esalta Conte: "Vincere con la squadra meno forte, solo lui può riuscirci!"

vedi letture

Intervenuto a Tuttosport in vista del big match tra Lazio e Juventus, l'ex portiere e allenatore Dino Zoff è tornato anche sulla clamorosa vittoria dell'Inter col Barcellona nella semifinale di Champions League disputata martedì sera a San Siro: "Una partita incredibile. Rivedere una squadra italiana in finale è un avvenimento molto bello per il nostro calcio. L’Inter ha tutte le carte in regola per vincere il trofeo".

Sul suo ex giocatore ai tempi della Lazio, mister Simone Inzaghi, Zoff ha poi aggiunto: "Me l'aspettavo. Simone è sempre stato attento ai particolari. Era un ragazzo a modo e molto preparato. Non sono sorpreso dei risultati che sta ottenendo. L’Inter di Inzaghi gioca alla grande e merita tanti complimenti".

Non manca neanche una battuta sull'altro suo allievo Antonio Conte e sul cammino del Napoli verso lo scudetto 2024-2025: "Antonio sta dando un contributo stratosferico. Solo lui poteva realizzare una cosa del genere, pur non avendo la squadra più forte del campionato e tenendo a bada una grandissima squadra come l’Inter".

E infine ecco un commento su Roberto Mancini: "Roberto è un tecnico d’ esperienza e che ha vinto sia in Italia sia all’estero. È una garanzia. Sento che ha voglia di rientrare: dove andrà può sicuramente fare bene".