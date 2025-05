Boban perplesso su De Bruyne: "Pessimo affare! Porterebbe squilibri nello spogliatoio"

Zvonimir Boban non è troppo convinto dell'eventuale affare Kevin De Bruyne per il Napoli. L'ex campione del Milan era presente negli studi Sky quando è stata data la notizia dell'interesse del club azzurro per il belga. Questo il suo commento a caldo. "Sarebbe un pessimo affare per il Napoli, sono super negativo su questa trattativa. Romperebbe gli equilibri della squadra, porterebbe squilibrio nello spogliatoio".

