Onofri: "Con De Bruyne il centrocampo del Napoli diventerebbe formidabile"

Claudio Onofri, ex giocatore, è intervenuto a Vikonos Web Radio/Tv e ha parlato anche dell'interesse del Napoli per il belga De Bruyne che a fine stagione si svincolerà dal Manchester City.

“De Bruyne? Non so se il Napoli riuscirà a prenderlo, è un giocatore fortissimo, chiaro che il centrocampo azzurro, che con Mc Tominay, Lobotka ed Anguissa è già fortissimo, diventerebbe formidabile, sarebbe il top anche per affrontare la Champions League”.

Sul campionato in corso: "Il Napoli sta meritando di rivincere lo scudetto, l‘ho visto sempre e devo dire che ho trovato un profilo accattivante anche dal punto di vista del gioco, in Italia stiamo cambiando il nostro modo di vedere le partite, si vuole vedere vincere le nostre squadre ma anche vederle giocare bene".