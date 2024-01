Di Canio: “Il Napoli ci prova, ma manca leadership. Anche Di Lorenzo impaurito”

"Quando fa le cose è insicuro, perde palla, difende male".

L'ex calciatore Paolo Di Canio è intervenuto ai microfoni di 'Sky Calcio Club': "Non sempre con gli acquisti ti dice sempre bene. Prendi qualcuno che speriamo possa essere sempre Kvara, o il centrale dal Brasile che possa essere subito Kim. Anche se è un giovane aitante e forte, bisogna dargli subito questa responsabilità enorme? Juan Jesus, che era uno in più che dava il suo contributo ma non aveva una grande responsabilità, deve diventare leader e titolare. Nelle difficoltà viene sempre anticipato, non perché non merita di giocare in una squadra che ha vinto lo scuretto ma diventare responsabile e leader assoluto della difesa.

Stanno venendo fuori tutte le carenze, le responsabilità di Garcia che è entrato a gamba tesa e la squadra non l’ha accettato. Allora mi aspetto che le responsabilità mi aspetto che le prendano di più i giocatori. Ma stiamo vedendo che i ragazzi ci provano, ma c’è proprio carenza di leadership. Di Lorenzo ha la faccia di chi dice: ‘Ma noi abbiamo vinto il campionato l’anno scorso? Siamo stati noi? Ma come abbiamo fatto?’. Quando fa le cose è insicuro, perde palla, difende male. E parliamo di uno che ci piace tantissimo e dall’Europeo in poi ha dimostrato e si è guadagnato il rispetto, ma quest’anno sempre impaurito. E lui il capitano, ma il carattere è il carattere”.