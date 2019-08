Di Fusco: "Llorente va preso a prescindere da Icardi, serve una riserva"

Raffaele Di Fusco, allenatore ed ex calciatore, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Goal trasmissione in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli, commentando gli obiettivi in attacco della società di Aurelio De Laurentiis, alla ricerca della giusta prima punta da portare alla corte di Carlo Ancelotti. Queste le sue parole: "Vedremo come si evolveranno le trattative per Icardi e Llorente, chiaro che il Napoli ha bisogno di una prima punta se vuole tentare di competere e andare oltre il secondo posto.

A mio avviso Llorente andrebbe preso a prescindere, come seconda prima punta. Diverso il discorso qualora arrivasse Icardi.

Portieri Italiani più forti? Prendendo Buffon come metro di giudizio ho solo due nomi: Donnarumma, che ad oggi conta già 170 presenze in serie A e Alex Meret, grande promessa. A mio avviso sono i soli due profili, italiani è chiaro, con le caratteristiche e potenzialità tali da poter eguagliare e paragonarsi a Gigi Buffon".