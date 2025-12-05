Di Fusco: "Troppi infortuni, qualcosa Conte ha sbagliato ma ha anche imparato"
Raffaele Di Fusco, ex portiere del Napoli, ha parlato nel corso di Terzo Tempo Calcio Napoli, trasmissione in onda su Televomero:
“Si è visto un Napoli determinato contro la Roma e credo sia la migliore partita in tutti i sensi. Conte ha fatto sparire ciò che è successo prima. Bisognava limitare i danni in questo periodo, invece anche nelle difficoltà la squadra sta portando punti a casa. Adesso è il momento di arrivare fino a gennaio. Poi magari il mercato porterà rinforzi e rientrerà qualcuno dall’infermeria.
Lucca? Deve capire che bisogna saper gestire la pressione.
Ricordo quando contro il Torino Conte a sinistra mise Spinazzola. Oggi mi fa piacere Lang ha risposto alle occasioni in cui è stato chiamato. Il cambio di modulo ha favorito l’inserimento di Neres e dello stesso olandese e ha messo in evidenza le loro doti. Gli infortuni sono talmente tanti che forse qualcosa si è sbagliato, ma io credo che da tutta questa vicenda abbia imparato qualcosa anche Conte.
Penso che l’infortunio di Bremer per la Juventus sia più importante rispetto agli altri. Quando era tornato, i bianconeri avevano messo a posto la difesa”.
