Di Livio: “La Juve deve prendere un ex Napoli, con lui può contendere lo scudetto all'Inter"

Angelo Di Livio, ex calciatore della Juventus, ha parlato al quotidiano Tuttosport.

Cosa manca all’attuale Juve per essere alla pari dell’Inter?

"I bianconeri hanno una rosa corta, quella è la principale differenza al momento. Spero che il club intervenga sul mercato a gennaio. Se indovinano due giocatori di livello, possono davvero arrivare molto in alto…".

Su chi punterebbe?

"Non è un mistero che stiano cercando un centrocampista. Tra i nomi circolati finora dico Fabian Ruiz: lo spagnolo alzerebbe la qualità della rosa a livello di palleggio e ha nei piedi 4-5 gol come chiede Allegri. Giuntoli lo conosce bene e al Napoli non era niente male. Personalmente mi piace molto anche Rodrigo De Paul, un elemento di livello assoluto. Spero possa arrivare alla Juve uno dei due: sarebbero ottimi colpi per alzare il livello della squadra".