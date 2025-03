Di Lorenzo a KK: "Parliamo poco di Scudetto, ma vogliamo restare attaccati! Lukaku? Uomo-squadra"

Giovanni Di Lorenzo ha commentato la vittoria del Napoli contro il Milan ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, esprimendo la soddisfazione del gruppo per il successo al Maradona. "Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo il pareggio di Venezia. Ci tenevamo a reagire subito e siamo felici di esserci riusciti. La squadra ha disputato una grande partita, nonostante qualche difficoltà nel finale, ma l'importante era portare a casa i tre punti."

Sul sogno scudetto, il capitano azzurro ha mantenuto i piedi per terra, pur confermando l'ambizione della squadra: "Parliamo poco di scudetto, ma sappiamo di essere lì. Mancano otto partite e dobbiamo restare attaccati, sperando magari in un passo falso dell'Inter. Tuttavia, la priorità resta il nostro cammino: oggi vincere contro un avversario di livello come il Milan era fondamentale. Loro hanno una rosa di qualità e non vanno sottovalutati, indipendentemente dalla classifica."

Infine, un commento su Romelu Lukaku, autore di una prestazione convincente e di un gol importante: "Romelu è un ragazzo straordinario, si è inserito benissimo nel gruppo e la sua esperienza si sente. Spesso un attaccante viene giudicato solo per i gol, ma lui dà sempre il suo contributo, lotta e aiuta la squadra anche quando non segna. Siamo felici per lui e per questa vittoria."