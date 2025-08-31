Sky, Marocchi difende il Napoli: "Il gioco arriverà nelle grandi gare aperte, mica col Cagliari"

L'ex centrocampista Giancarlo Marocchi ha commentato ai microfoni di Sky Sport la vittoria del Napoli contro il Cagliari: "Partita sofferta? Quando arriveranno gli scontri diretti e le partite di Champions saranno altre partite, giocate a tutto campo, non come col Cagliari. Sarà un altro Napoli perché saranno altre partite, anche se è stato già efficace, ma dobbiamo solo aspettare, ma per me sarà più facile in quelle partite vedere un gioco fluido".

