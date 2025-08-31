Calamai: "Pesa l'Infortunio di Lukaku, vedremo se Hojlund entrerà presto nell'idea di calcio di Conte"
Nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, la firma del giornalismo sportivo Luca Calamai si è soffermato sul Napoli che batte il Cagliari al 95': "All’ultimo secondo anche il Napoli conquista tre punti. Ancora una volta sono le stelle del centrocampo a salvare Conte. I partenopei hanno un pacchetto in mezzo al campo devastante. C’è talento e fisicità. Ci sono assist e gol. Insomma, come diceva una vecchia pubblicità della Rai c’è di tutto e di più.
Certo, l’infortunio di Lukaku è pesante. Non esiste un vero sostituto del gigante belga. Vedremo se il nuovo arrivato Hojlund entrerà velocemente nell’idea di calcio di Conte. Un dato che sarà fondamentale più per la marcia Champions del Napoli che per il campionato".
