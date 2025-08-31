Man City ancora ko, Di Canio: “Fragile! Sarà dura anche arrivare tra le prime 4”

L'ex attaccante del Napoli Paolo Di Canio ha parlato ai microfoni di Sky Sport dei prossimi avversari degli azzurri in Champions League, il Manchester City sconfitto oggi dal Brighton: "Il City non lo vedo protagonista. I giocatori che hanno fatto la fortuna del club, oltre Guardiola ovviamente che li ha plasmati, come i Bernardo Silva, Rodri che non ha più quegli interpreti vicini… giocando a 4 non ha grandi centrali difensori puri, come Stones mai grande difensore in non possesso, e giocatori come Marmoush e Bobb di grande talento ma che non sono ancora stratosferici.

E’ una squadra fragile, il secondo gol è di una squadra disorganizzata. Guardiola dovrà capire dove lavorare, su che strada, per restare tra le prime 4 perché per me è difficile anche portarla lì. Deve trovare subito equilibri, non è facile, non ha grandi centrocampisti oltre Rodri”