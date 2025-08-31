Conte su Vergara-Ambrosino: "Saranno parte integrante della rosa"
TuttoNapoli.net
L'allenatore del Napoli Antonio Conte ha rilasciato un'intervista a DAZN post Napoli-Cagliari, parlando anche del futuro dei due calciatori azzurri provenienti dal vivaio, Giuseppe Ambrosino e Antonio Vergara. Queste alcune delle sue parole: "Ha esordito un altro ragazzo del Napoli, Ambrosino, l'ultima partita era capitato a Vergara di esordire. Sono due giocatori che resteranno in rosa, perché abbiamo comunque bisogno di avere un tot di giocatori per affrontare tutte le competizioni.
Siccome siamo un po' corti a livello di vivaio, Ambrosino e Vergara rappresentano una buona idea. Io il segnale che ho voluto mandare a tuti, anche a loro, è che saranno parte integrante della rosa".
